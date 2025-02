Gullit: “Quando entri a Milanello senti che sei lì per vincere qualcosa”

Ruud Gullit è intervenuto sui canali social ufficiali dell'AC Milan per parlare in un'intervista in ricordo dei tempi in rossonero

"Mi chiamavano Gulliman. Il mio idolo era Cruyff. Quando entri a Milanello senti che sei lì per vincere qualcosa. Il gol che scelgo è il primo che ho fatto con il Milan, contro il Pisa. Esercizio che odiavo? La gabbia. In campo io volevo divertirmi e succede di più quando vinci. Con così tante partite, ogni tanto pensi di poter fare meno: se c'è la Champions, capita che sei meno concentrato. Una parola per descrivere Sacchi? Fanatico. Capello? Un musone, ma vincitore. E quando rideva era una cosa speciale. Ancelotti? Mi piace come persona, è il tuo zio preferito. Berlusconi? Il miglior presidente avuto, era sempre vicino alla squadra per dare il buon esempio. Era un filosofo".