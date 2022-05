Milan, i programmi dell’eventuale festa Scudetto di rossoneri e nerazzurri

La Lega Calcio prepara due possibili premiazioni scudetto in vista dell'ultima e decisiva giornata di campionato, questo il programma.

Redazione Il Milanista

Si attende solo il verdetto nell'ultima giornata di campionato per conoscere chi sarà la vincitrice dello scudetto in questa stagione e il Derby di Milano continua. Il Milan sarà impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo e i rossoneri anche in caso di pareggio festeggeranno il titolo. Ai nerazzurri servirà battere la Sampdoria e sperare in un passo falso dei rivali. Resta ancora aperto il finale di stagione, con entrambe le squadre in corsa per il titolo.

Per questo motivo la Lega Calcio ha preparato due possibili premiazioni a Reggio Emilia e San Siro; il Milan potrebbe tornare a Milano in pullman e andare a far festa a Casa Milan coi tifosi. Lunedì, chiunque vinca, appuntamento col sindaco Sala e probabile pullman scoperto in città.

IL PROGRAMMA DEL MILAN

Il Milan potrebbe tornare in pullman nel capoluogo lombardo, destinazione Casa Milan, per incontrare lì i tifosi rossoneri. Lunedì 23 maggio, invece, la squadra vincitrice del campionato sarà ricevuta al comune di Milano dal sindaco Beppe Sala, intorno alle 17. Poi, in caso di vittoria rossonera, possibile pullman scoperto in giro per la città con tappa finale al Duomo

IL PROGRAMMA DELL'INTER

Se sarà scudetto lo sarà in un San Siro ancora una volta tutto esaurito (74 mila spettatori): lì eventualmente andrà in scena la prima parte della festa. La cerimonia di consegna della coppa dello scudetto e poi la festa coi tifosi, stavolta dentro e non fuori dallo stadio, come successo 12 mesi fa. Niente pullman scoperto alla domenica, quello eventualmente potrebbe andare in scena il giorno dopo, quando sarebbe in programma l'incontro col sindaco Sala (alle 17 di lunedì in comune)