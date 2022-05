Theo Hernandez capo ultrà, Kessie dj della festa: cori e delirio a Milano

La gioia dei tifosi e dei calciatori rossoneri è incontenibile, ma spunta uno striscione offensivo nei confronti dei nerazzurri

In una Piazza del Duomo gremita, la squadra di Pioli raccoglie gli inni e i cori dei propri sostenitori. Maignan aizza la folla e lancia i cori insieme a Theo Hernandez. Kessie, nonostante sia prossimo a salutare Milano, pare tra i più esaltati e si improvvisa dj per l'occasione. Pioli si rivolge ai tifosi e li infiamma con poche semplici parole: "Quando dicevano che senza di voi eravamo più forti, non ci avevano capito un ca***".

Durante i festeggiamenti, tuttavia, non sono mancati episodi che hanno generato numerose polemiche. Cori piuttosto coloriti dei tifosi e dei calciatori rossoneri nei confronti di quelli nerazzurri. Sul pullman del Milan è spuntato anche uno striscione piuttosto volgare: "La Coppa Italia mettila nel c***". Questo il testo che ha scatenato le tensioni e ora la Procura Federale ha aperto un'inchiesta per presunta violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva che richiama "i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva".