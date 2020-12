Ferri: “Scudetto al Milan? Aspetterei a fare considerazioni: tantissime componenti che possono condizionare”

MILANO – Sulle frequenze radiofoniche di TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto, è intervenuto l’ex difensore dell’Inter Riccardo Ferri. Ecco le sue parole:

Ibra, Ronaldo e Lukaku. Quale squadra dipende più dal suo leader? – “Per me oggi la Juventus con Cristiano Ronaldo. Il Milan ha dalla sua giocatori comunque reattivi, intensi, che sanno capire quando serve recuperare palla, hanno buone letture nelle linee di chiusura e sanno cosa devono fare. Anche l’Inter, a tratti, magari più a corrente alternata, ha potuto fare a meno di Lukaku. Se dovessi fare una scaletta metterei Juventus, Inter e poi Milan“.

Il Milan ha le carte in regola per giocarsi uno dei primi quattro posti? – “Hanno iniziato con l’obiettivo Champions e non si sono mai nascosti. Quando c’è un inizio del genere, e l’occasione delle difficoltà di altre squadre titolate, ti viene voglia di fare qualcosa in più. Per un posizionamento Champions ha le potenzialità per arrivarci, lottando in ogni scontro diretto come fatto finora. Per quanto riguarda lo Scudetto, ci sono tantissime componenti che possono condizionare chiunque, e aspetterei a fare considerazioni su quello. Anche perché, lo sappiamo, il percorso di Europa League è molto dispendioso. L’infortunio di Ibrahimovic fa da indicatore, anche perché non è più un ragazzino, e il rischio di infortuni importanti a certi livelli rimane sempre. Per la Champions però sono in gioco“.