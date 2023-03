Fernandez: “Retegui-Milan? Questo è quello che si scrive in Argentina”

Sul giocatore a cui somiglia: "A me personalmente ricorda Cassano, per la tecnica di base".

Se è pronto per il calcio italiano: "Il giocatore dall'opinione pubblica è molto considerato, siamo certi che sia pronto per la Serie A. Lo vedo bene in una squadra rossonera".

Il Milan, senza alcun dubbio questa estate andrà alla ricerca di un nuovo attaccante, che possa inserirsi nelle gerarchie di gioco. Olivier Giroud non è più un giovanotto, ed ha bisogno di "riposare" per performare al meglio. Discorso diverso invece per Divock Origi, che finora non ha convinto in pieno la dirigenza milanista. Molto probabile , quindi che un attaccante arriverà, che sia Retegui o meno.