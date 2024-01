Tuttosport: “Ipotesi Ferguson per il centrocampo”, le ultime sullo scozzese

Il Milan è a lavoro da mesi per individuare sul mercato calciatori che possano far fare il salto di qualità. Spunta il nome di Ferguson

Il Milan è a lavoro da diversi mesi per individuare sul mercato calciatori che possano far fare il salto di qualità alla rosa, o almeno che entrino nelle gerarchie del tecnico. All'apertura del mercato invernale, i rossoneri, hanno richiamato dal prestito al Villareal Matteo Gabbia. Il calciatore era volato in Spagna per "farsi le ossa", ma l'emergenza difensiva ha costretto Furlani e Moncada a tornare sui propri passi. Nella giornata di ieri invece è stato ufficializzato Terracciano, in arrivo dal Verona.

Stando alle ultime notizie Tuttosport fa un nome molto interessante in orbita Milan: "Ipotesi Ferguson per il centrocampo". Il centrocampista scozzese del Bologna, Lewis Ferguson, è uno dei leader della squadra di Motta. I rossoneri lo avrebbero individuato come obiettivo specialmente se dovesse andare in porta la trattativa con il Fenerbahce per Krunic

