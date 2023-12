Femminile: Roma-Milan 2-1, rossonere ko contro le capitoline

Finisce 2-1 Roma-Milan, sfida valida per la 10ª giornata di Serie A Femminile. Ma il risultato dice poco della prestazione delle rossonere

(acmilan.com) Finisce 2-1 Roma-Milan, sfida valida per la 10ª giornata di Serie A Femminile. Ma il risultato dice poco della prestazione delle rossonere, che hanno disputato una prova orgogliosa e coraggiosa contro la squadra che sta dominando il campionato ed è giunta oggi al decimo successo consecutivo. In vantaggio con un rigore di Asllani a metà primo tempo, il Milan ha tenuto bene il campo contenendo la reazione veemente delle padrone di casa e sfiorando, in un paio di occasioni con Piga e Stašková, quello che sarebbe stato il raddoppio.

A ribaltare il verdetto dei primi 58' è stato l'uno-due delle giallorosse, a segno due volte nello spazio di sei minuti con Giugliano e Di Guglielmo. Gol che hanno cambiato l'inerzia del match, con la Roma che ha centellinato gli spazi e la generosità delle rossonere che non ha invertito il risultato. Nonostante il verdetto, che lascia invariata la classifica della squadra di Corti, ci sono delle indicazioni positive su cui si può costruire in vista dell'ultimo appuntamento del 2023, la sfida di sabato 16 dicembre (ore 12.30) al PUMA House of Football contro il Napoli.

