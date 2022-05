Felipe Melo sullo Scudetto: “Spero per l’Inter, ma il Milan lo merita”

Felipe Melo, ex inter, ha fatto il suo pronostico per l’esito finale della Serie A. Vediamo insieme le sue parole

Chi ha voluto dire la sua in un’intervista al canale Twitch di Dazn, è stato Felipe Melo, ex Inter. Il brasiliano ha fatto il suo pronostico per l’esito finale della Serie A. Di seguito ecco le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.