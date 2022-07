Fascetti: “I rossoneri sono davvero compatti. Dybala? Vai al Milan”

Eugenio Fascetti, intervistato durante l'edizione odierna del "TMW News", ha commentato così i temi più attuali del calciomercato italiano

Redazione Il Milanista

Mister Eugenio Fascetti, intervistato durante l'edizione odierna del "TMW News", ha commentato così i temi più attuali del calciomercato italiano: "Non so se Lukaku possa spostare gli equilibri all'Inter. Se è il Lukaku di due anni fa, sì. Se è quello dell'anno scorso, no. Quella con Lautaro comunque è una gran bella coppia d'attacco, la più forte in Serie A secondo me".

Aggiungerebbe anche Dybala a questo tandem?

"Non so se Dybala serva all'Inter, lo vedo più ideale per il Milan. I calciatori in scadenza non sono più un affare: penso a Dybala che fatica a trovare una nuova squadra, a Bernardeschi che potrebbe andare al Toronto... Si vede che le squadre si sono fatte più furbe".

Sul Milan che idea si è fatto?

"Il Milan mi è piaciuto l'anno scorso, ho visto una squadra davvero compatta. Secondo me con qualche acquisto i rossoneri possono restare fra le favorite per vincere lo Scudetto nel 2022-23".

La Juve ha appena chiuso Di Maria e Pogba.

"Di Maria è un esterno bravissimo, ma su Pogba ho dei dubbi: quale Pogba sarà arrivato a Torino? Quello di Manchester? La Juve è ancora debole in mezzo al campo dal mio punto di vista. L'attacco bianconero invece è micidiale con Di Maria, Vlahovic e Chiesa, se quest'ultimo rientra al massimo della forma. Non capisco la ricerca di Zaniolo sul mercato, non saprei dove metterlo con questo tridente".

Lascerebbe partire De Ligt in difesa?

"Darei via De Ligt solo con la certezza di prendere Koulibaly, altrimenti lo terrei. De Ligt deve ancora maturare, è troppo irruento e fa ancora troppi falli. Potenzialmente è un gran giocatore, ma deve crescere".

Il Napoli è piuttosto fermo sul mercato.

"Il Napoli ha perso il treno Scudetto l'anno scorso, sarà difficile che gli ricapiti. Ha perso Mertens e non capisco il perché. O il club di De Laurentiis ha qualche acquisto in canna oppure non lo vedo bene. Se gli azzurri perdono anche Koulibaly, lo Scudetto se lo possono scordare".

Chiosa sulla Fiorentina, molto attiva in queste ore.

"La Fiorentina era già discreta e ha fatto un buon campionato. È arrivato Jovic, uno che al Real ha giocato davvero poco. Puoi essere bravo quanto vuoi, ma per giocare nel Real devi avere le spalle larghe. Lì ti fischiano al primo errore, serve carattere. Se però l'attaccante troverà l'ambiente giusto a Firenze, insieme a Dodò che allo Shakhtar ha fatto bene, la truppa di Italiano potrà essere una bella sorpresa. Anche Mandragora poi è buon calciatore, un centrocampista completo. Peccato per Torreira, uno così era tanta roba".

Che obiettivo può porsi la Fiorentina?

"Già confermarsi sarebbe molto importante secondo me".