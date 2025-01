Ancora Fabregas: “Sergi Roberto e Alberto Moreno saranno out”

In conferenza stampa alla vigilia del Milan ha parlato il tecnico del ComoCesc Fabregas che ha detto: “Gli indisponibili contro il Milan? Alberto Moreno, che ha un problema al flessore, rientrerà con l'Atalanta. Perrone si è allenato con noi e sarà convocato, gli manca un po' di ritmo partita. Sicuramente non partirà dall'inizio ma se avremo bisogno penso che 15 minuti di autonomia li abbia. Sergi Roberto sarà out, si è allenato con noi a Marbella ma non si sente pronto. Spero di averlo con l'Atalanta".