Cannavaro: “Ibrahimovic intelligente. Ha seguito me ed ha capito”

IBRAHIMOVIC – " E’ stato importante per lo spogliatoio. Con i problemi che ha affrontato ha capito che ruolo doveva avere e l’ha svolto da leader. Da ragazzo intelligente ha seguito me in passato e ha capito cosa doveva fare…".

MERCATO MILAN E MERCATO JUVE – "Il Milan, forse, vive una situazione legata al cambio di proprietà e deve capire. La Juve cerca parametri zero dai nomi importanti come Pogba e Di Maria".

DYBALA – "Mi auguro che rimanga in Italia, dov’è cresciuto. È un giocatore che mi fa divertire, ma la situazione non è semplice: ha fatto la sua scelta e probabilmente pensava di trovare squadra prima".

"Kalidou rappresenta un pilastro di una squadra che negli ultimi anni ha sempre avuto la fortuna di poter contare su di lui: se fossi nella società farei un sacrificio per tenerlo, per rinnovare. Magari ha richieste importanti che qualche altro club potrebbe soddisfare, però è difficile trovare giocatori come lui in quel ruolo: chi ha un centrale così o magari un terzino sinistro di valore deve tenerli stretti. C'è carenza. Un centrocampista o un attaccante li trovi".