Fabian Ruiz: “Champions? Il termine giusto è girone tremendo”

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il centrocampista del Paris Saint Germain Fabian Ruiz il quale si è espresso sul girone di Champions League di ferro in cui fa parte anche il Milan di Stefano Pioli .

Ecco le sue parole

"Champions League? Girone tremendo è il termine giusto. Tutte e quattro le squadre dipendono da sé stesse, se vincono passano, per cui col Newcastle in casa dobbiamo vincere e basta, poi vedremo". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato il centrocampista del Paris Saint GermainFabian Ruiz.