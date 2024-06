Ex resp. scouting del Milan: “Francesco Camarda è nato per il gol”

Mauro Bianchessi, ex responsabile dello scouting del Milan, è intervenuto così ai microfoni di 'TMW', soffermandosi in modo

Mauro Bianchessi, ex responsabile dello scouting del Milan , è intervenuto così ai microfoni di 'TMW' , soffermandosi in modo particolare su Francesco Camarda , giovane talento rossonero e sulle potenzialità dei settori giovanili italiani. Così, ecco le sue dichiarazioni:

Su Francesco Camarda: "Francesco è un attaccante con classe e tanta maturità che l’ha già portato ad assaggiare San Siro. E’ nato per il gol e Furlani è stato bravissimo a non farselo portare via".