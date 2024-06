Milan, l’ex obiettivo Miranda arriverà in Serie A: affare chiuso

Il terzino spagnolo, ex obiettivo di calciomercato del Milan, lascerà a parametro zero il Betis e arriverà in Serie A: l'operazione chiusa

Fino a qualche mese fa, Juan Miranda era stato a lungo un obiettivo di mercato del Milan . Lo spagnolo, in scadenza con il Betis , era stato individuato come un vice Theo Hernandez affidabile e c'era anche un principio d'accordo. Poi però i rossoneri hanno abbandonato questa pista .

Ora però il classe 2000 sta per arrivare in Italia con un'altra maglia. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Bologna è in chiusura con l'accordo per portare Miranda in rossoblù. Nella giornata di oggi il terzino svolgerà le visite mediche.