Ex Milan – Separazione consensuale tra il Gubbio ed El Hilali

MILANO – “As Gubbio 1910 comunica di aver raggiunto accordo in data odierna con il calciatore Mattia El Hilali per la risoluzione consensuale del contratto in essere. Al ragazzo vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera sportiva“, questo il comunicato ufficiale del Gubbio Calcio. Il giocatore classe ’98 scuola Milan, era approdato in Umbria la scorsa stagione collezionando, prima dello stop dei campionati per l’emergenza Covid, 5 presenze.