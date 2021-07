Ex-Milan, Cristian Zapata andrà presto al San Lorenzo

Il difensore colombiano lascia per sempre la Seria A e sceglie di rilanciarsi in un ruolo da protagonista nella sua America Latina

Tutto fatto per l'ex-Milan. Mentre i rossoneri si affannano sul mercato per sistemare la rosa, limare i reparti, potare gli esuberi e affondare i giusti innesti; un loro ex-calciatore sembra pronto e felice di iniziare una nuova avventura.

Stiamo parlando di C. Zapata, che presto potrà firmare col San Lorenzo di Paolo Montero. Secondo quanto riportato da TycSports, il difensore si accaserà presto in Argentina; infatti, la società sudamericana gli avrebbe proposto di sottoscrivere un biennale. In America Latina, il colombiano sarà allenato dal leggendario ex Juventus.

Il futuro dell'ex-Milan

Il cugino dell'attaccante della Dea, Duvan Zapata, è pronto a salutare definitivamente l'Italia. Dopo il suo svincolo da Genoa, avvenuto il primo luglio, Cristian Zapata ha preparato le valige e comprato un biglietto in direzione America Latina.

Nelle prossime ore, dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del San Lorenzo di Almagro, in Argentina. Il difensore colombiano ha dunque concluso il proprio cammino in Seria A, imboccato nel 2005 a Udine e passato per Milano, sponda rossonera.

Ora, proseguendo verso Ovest, il Sudamerica: un ritorno a casa, con un contratto fino alla fine di dicembre 2022, con bonus legati alle presenze e ai risultati della squadra. Il giocatore dovrebbe aggregarsi alla squadra in settimana, come nuovo rinforzo del Ciclon di Mister Paolo Montero.

L'esperienza a Milano

L'8 agosto 2012 passa al Milan, con la formula del prestito oneroso a 400 mila euro con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Il colombiano durante a permanenza a Milanello scelse di indossare la maglia numero 17. Un esordio memorabile il suo: una sconfitta in casa contro la sua ex-squadra, l'Udinese, in cui venne anche espulso per doppia ammonizione.

Dopo 29 presenze totali viene riscattato dal Milan, dove vivrà un'esperienza tra poche luci e tante ombre. Scaduto il contratto con il Milan, il 2 luglio 2019 viene prelevato a parametro zero dal Genoa con un contratto biennale.