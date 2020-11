MILANO – Lo storico direttore sportivo del Milan Ariedo Braida, sta per iniziare una nuova avventura professionale in Italia. L’ex dirigente rossonero ha infatti raggiunto un accordo con la Cremonese, società che milita in Serie B e di cui entrerà a far parte ufficialmente a dicembre: “L’US Cremonese comunica che a decorrere dal 1° dicembre il signor Ariedo Braida assumerà l’incarico di direttore generale del club grigiorosso”.