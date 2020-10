Ex Milan – Bonaventura diventa papà

MILANO – Dopo sei anni con la maglia rossonera non gli è stato rinnovato il contratto e ora gioca con la Fiorentina, ma Giacomo Bonaventura è rimasto nei cuori dei tifosi rossoneri. Oggi, il classe ’89 ha ricevuto una delle notizie più belle della sua vita: la nascita del primogenito. Come riferisce il sito ufficiale della Federcalcio, Bonaventura ha lasciato il ritiro della Nazionale in Polonia per rientrare in Italia e raggiungere sua moglie Federica: “Questa mattina ha lasciato il ritiro azzurro Giacomo Bonaventura, rientrato in Italia per la nascita del figlio Edoardo. Alla famiglia Bonaventura gli auguri della FIGC e da parte di tutti i compagni e dello staff della Nazionale”.