Ancora Evani: “Il Milan ha qualità per rimontare in campionato”

Se quarto posto in campionato e Coppa Italia possono salvare la stagione : "Occorre essere pragmatici, voltare pagina e puntare agli obiettivi realistici che si hanno davanti. Il Milan ha la qualità per rimontare in campionato e poi c'è la Coppa Italia, senza scordare che un trofeo è già arrivato con la Supercoppa".

Ora il tecnico rossonero avrà parecchie settimane libere per lavorare sulla squadra: "Vero e non va sottovalutata come cosa. A me il Milan del primo tempo contro il Feyenoord ha convinto, anche come equilibrio. Però per trovare continuità di prestazione serve lavorare sui meccanismi in campo, oltre che sull'aspetto mentale. E ora Conceicao potrà farlo con più frequenza".