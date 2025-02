Evani: “L’eliminazione del Milan è una delusione enorme…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Alberico Evani ha parlato della disfatta del Milan, eliminato dalla Champions contro il Feyenoord

21 febbraio 2025

L'uscita dalla Champions League contro il Feyenoord per il Milanè stata una mazzata. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Alberico Evani ha parlato della disfatta europea dei rossoneri.

L'eliminazione con il Feyenoord: "La delusione per l'eliminazione dalla Champions è enorme. Il rammarico c'è, inutile nasconderlo, perché il Feyenoord era un avversario decisamente alla portata dei rossoneri".

Cos'è mancato: "Di sicuro la fortuna negli episodi. Dal gol subito da Maignan a Rotterdam all'espulsione di Theo a San Siro, il Milan ha pagato ogni errore. Ma in Europa è così, non ti puoi permettere di sbagliare. Dispiace perché nel primo tempo della sfida di Milano la squadra di Conceicao aveva segnato subito, stava producendo molto senza concedere nulla. Era in controllo e allo stadio si aspettava solo il raddoppio. Non c'era la sensazione che gli olandesi potessero farti male".

Il rosso a Hernandez è stato pesante: "Più che la seconda ammonizione, a me ha lasciato un po' così la prima, su un fallo non necessario. Ma in campo a volte può capitare di essere nervosi. Va detto che dall'espulsione di Theo è iniziata un'altra partita".

Il rosso a Hernandez è stato pesante: "Più che la seconda ammonizione, a me ha lasciato un po' così la prima, su un fallo non necessario. Ma in campo a volte può capitare di essere nervosi. Va detto che dall'espulsione di Theo è iniziata un'altra partita".

Se poteva fare di più il Milan in 10:"In campo internazionale è complicato giocare con un uomo in meno, ma non è che il Milan stesse subendo chissà cosa prima del pari. Però è successo troppo spesso di recente di finire in 10: da Zagabria a Empoli, fino all'altra sera. E' evidente che ci sia poca serenità, alla squadra manca lo spirito giusto".