Calciomercato Milan, news folle: “Al posto di Theo vogliono comprare…”

Il disastro di Rotterdam ha praticamente segnato il destino di Theo Hernandez , che il Milan cederà nel corso del prossimo calciomercato estivo . Complici anche le difficoltà riscontrate ad arrivare a un accordo per il rinnovo di contratto - attualmente in scadenza nel 20026 - il francese sarà sacrificato sul mercato, con i rossoneri che sperano di incassare una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro . Le speranze di una riconciliazione e di una permanenza di Theo Hernandez al Milan sono dunque ridotte al lumicino, ad oggi.

La cessione dunque è assolutamente l'ipotesi più probabile. Per questo, per evitare di farsi trovare impreparato, il Milan starebbe già pensando ai possibili sostituti del terzino classe '97 su cui puntare in vista del prossimo calciomercato estivo. E i nomi in ballo sono diversi, tra obiettivi già noti, possibili clamorose sorprese e anche suggestioni folli. Noi li abbiamo racchiusi tutti in questa lista, da leggere e sfogliare un nome dopo l'altro. Senza perdere altro tempo dunque, iniziamo subito con la carrellata e occhio alle sorprese <<<