Verso la Champions: i risultati nel weekend delle Eurorivali

Tra meno di dieci giorni il Milan di Stefano Pioli volerà in Germania per affrontare il Borussia Dortmund di Edin Terzic, nel match valevole per la 2a giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri ad oggi, si trovano secondi in classifica con 1 punto, a pari merito degli inglesi del Newcastle. Il primo posto è occupato dal Paris Saint Germain che ha trionfato in casa proprio contro Reus e compagni. Ma ora andiamo a scoprire i risultati delle Eurorivali del Milan nel weekend appena concluso. Successo schiacciante del Newcastle contro lo Sheffield, il match è terminato 8-0 in favore di Isak e compagni. A trionfare anche il Borussia sul campo del Wolfsburg (1-0), e il PSG contro l'OM (4-0).