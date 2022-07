Europei Femminili, Giacinti: “Ora vedrete la vera Italia, saremo tutte unite”

Valentina Giacinti ha preso la parola durante la conferenza stampa in vista del prossimo match dell’Italia Femminile.

L’Europeo Femminile non è iniziato nel migliore dei modi per l’Italia, che nell’esordio contro la Francia ha subito ben cinque gol. Tuttavia la Nazionale di Milena Bertolini non ha intenzione di mollare, ma è pronta a reagire. La voglia delle Azzurre è di mettere tutte loro stesse in campo nella partita di giovedì contro l’Islanda. A testimoniarlo sono le parole di Valentina Giacinti, intervenuta in conferenza stampa in vista del prossimo match dell’Italia Femminile. Ecco le sue dichiarazioni:

Dopo la sconfitta: “La notte dopo la gara è stata triste, non ho dormito ma la mattina seguente avevo già in testa quello che dovevamo fare per riscattarci. Solo stando unite possiamo ripartire. L’Italia è quella che avete ammirato negli ultimi anni, non quella vista con la Francia. Siamo consapevoli che per alimentare il nostro sogno l’unico risultato che giovedì abbiamo a disposizione è la vittoria”.

Sulle critiche ricevute: “Ci prendiamo la responsabilità di quello che è successo nei primi 45' il problema è stato soprattutto mentale e facciamo mea culpa perché non siamo riuscite a dimostrare il nostro vero valore. Il livello di questo torneo è altissimo, mi rendo conto che in Italia siamo ancora un po' indietro ma il percorso intrapreso è quello giusto e sono certa che continueremo a crescere. Sappiamo che la gente si aspetta tanto da noi, ma qualche passo falso ci può stare perché siamo un gruppo che sta crescendo e che ancora deve lavorare tanto per arrivare al livello delle migliori. Il professionismo non risolve tutto, ci vuole tempo”.

Sulla prossima sfida contro l’Islanda, nella quale le Azzurre saranno chiamate al riscatto: “Affronteremo una squadra molto fisica che può contare su alcune calciatrici di spessore internazionale dovremo stare attente e rimanere unite. È chiaro che ho voglia di giocare, la decisione però spetta alla Ct e, qualunque scelta farà, mi farò trovare pronta”.