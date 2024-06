Euro24 – L’azzurro avvisa la Svizzera: “Nessuno è contento di incontrarci”

In conferenza stampa ha parlato nel primissimo pomeriggio Stephan El Shaarawy che ha detto: “Yakin ha detto che non è preoccupato per l'Italia? Nessuna squadra è contenta di giocare contro l'Italia, abbiamo una grande storia calcistica e non è mai semplice giocare contro di noi. L'abbiamo dimostrato anche con la Croazia, questa è una squadra che non molla e cerca di fare gol. Anche con la Spagna abbiamo provato a giocare a viso aperto e loro sono stati più bravi, ma l'ambizione deve essere quella, abbiamo le possibilità per farlo. Cercheremo di proporre un calcio offensivo e propositivo anche con la Svizzera, vogliamo arrivare in fondo perché vincere è il nostro obiettivo".