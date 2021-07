EURO 2020 – Diavoli rossi domati: l’Italia è in semifinale!

il commento alla sfida valida per i quarti di finale di Euro 2020 fra Italia e Belgio.

PRIMO TEMPO - Ad inizio partita parte forte il Belgio con Lukaku. L'attaccante belga scarica il destro ma parte in fuorigioco. Dopo i primi minuti a trazione rossa riesce a farsi vedere l'Italia. E con decisione Bonucci mette alle spalle di Courtois sugli sviluppi di una punizione, esulta ma il Var invalida tutto: fuorigioco di Chiellini sul tocco precedente. Poco dopo due conclusioni pericolose per il Belgio: prima Tielemans di poco fuori, poi De Bruyne ribattuto da Chiellini. Al 22esimo occasionissima Belgio: ainistro potente e preciso di De Bruyne, vola il portierone azzurro a mano aperta. Poco dopo altra ripartenza belga con super De Bruyne, appoggio per Lukaku che punta Chiellini e calcia rasoterra: ancora bravo Donnarumma. Al. 31esimo la sblocca l'Italia! Barella, servito da Verratti penetra in area e scarica un destro potentissimo alle spalle di Courtois . Sulle ali dell'entusiasmo gli Azzurri cercano il raddoppio: Chiesa dal limite trova lo spazio per il destro: palla di pochissimo a lato. Ancora Italia al 45esimo con Insigne che fa partire uno tupendo destro a giro ed è 2-0 Italia . Proprio sul finire di frazione, accorcia le distanze il Belgio su calcio di rigore per fallo di Di Lorenzo su Doku. Lukaku segna e fa un cenno a Donnarumma dicendogli di stare zitto.

SECONDO TEMPO - Comincia il secondo tempo e n0n ci sono cambi nelle due formazioni.Subito un'altra incursione pericolosa di Doku, sul cross basso è attento Donnarumma in due tempi. Doku è una vera e propria spina nel fianco nella difesa Azzurra. Al 56esimo protesta l'Italia per un penalty negato a Jorginho. Proteste del centrocampista azzurro che va giù in area, il contatto sembra esserci ma si prosegue. Il Belgio torna subito all'assalto, sfruttando un contropiede sul quale Lukaku viene abilmente servito a due passi dalla porta, ma la sua conclusione è miracolosamente intercettata con la coscia da Spinazzola. Al 66esimo splendido inserimento da sinistra di Spinazzola, servito coi tempi giusti: calcia subito ma il pallone va fuori.Al 71esimo si mette subito in luce Chadli, servito da Mertens. Cross che scavalca Donnarumma e Lukaku, Hazard è solo sul secondo palo ma non riesce a controllare a un passo dalla porta. Poco dopo l'Italia perde il suo migliore in campo per infortunio, Leonardo Spinazzola. Negli ultimi minuti assalto del Belgio ancora con una giocata in accelerazione dello scatenato Doku, che calcia potente ma alto. Negli ultimi minuti l'Italia si rintana nella sua area a difesa del vantaggio e resiste fino al 97esimo guadagnando la semifinale di Euro 2020.