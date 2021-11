Eterno Ibra: “Felice con la Svezia e pronto a giocare. Il mio fisico…”

Le parole di Zlatan Ibrahimovic direttamente dalla Svezia, dove è in ritiro con la sua nazionale per le qualificazioni ai Mondiali.

Direttamente dalla Svezia, dove è in ritiro con la propria nazionale, ha parlato Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero. Queste sono state alcune delle sue dichiarazioni.

SULLA VOGLIA DI CONTINUARE ANCHE IN NAZIONALE -"Sto bene, sono felice di essere qui e sono pronto a giocare", assicura Zlatan Ibrahimovic, che non vede l'ora di tornare a indossare la maglia della Svezia per trascinare i compagni alla qualificazione al prossimo Mondiale.