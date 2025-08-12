Estupiñan: “Emozionato per questa occasione, un sogno che diventa realtà”
Giulia Benedetti
MILANO
12 Agosto, 19:59
Pervis Estupiñán, acquisto Milan
Pervis Estupiñan si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo acquisto del Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Il nuovo terzino sinistro del Milan Pervis Estupiñan si è presentato oggi in conferenza stampa, dove ha parlato di sé e del suo arrivo in rossonero.

Sul Milan

Il Milan è un club conosciuto ovunque, non solo nel mio paese. Conosco bene i giocatori che hanno vestito questa maglia, ho lavorato tanto per essere qui e voglio godermi questo momento”.

Primo ecuadoriano della storia

Mi rende orgoglioso essere il primo ecuadoriano di questa squadra, mi motiva a fare la storia. In tanti mi hanno scritto dicendomi che sono milanisti da sempre, diversi che vivono a Milano hanno già detto che verranno a San Siro a tifare per me”.

Sulle condizioni fisiche

Mi sento bene, in una buona condizione e pronto fisicamente: non vedo l’ora di giocare a San Siro. In tutte le squadre in cui sono stato ho dimostrato di essere un giocatore fisico”.

Su questa occasione

È stato emozionante sapere dell’interesse di questo Club, in famiglia siamo stati molto felici. È un’occasione che voglio sfruttare al meglio, è un sogno che diventa realtà”.

Sugli obiettivi

Da quando sono atterrato a Milano ho ricevuto il benvenuto più caloroso che potessi desiderare, ho sentito la voglia dei miei compagni di raggiungere grandi traguardi. Vogliamo lottare e speriamo di cominciare già da domenica con il piede giusto. L’obiettivo è quello di partire nel miglior modo possibile: il Mister ci sta chiedendo molto e vuole far sì che si instauri una mentalità vincente”.

Sul ruolo

Mi piace dialogare con centrocampisti e attaccanti, mi sto attenendo a quello che dice il Mister. Se giochiamo a quattro posso salire e connettermi con le punte, ma so giocare anche con la difesa a tre. Al Milan ho trovato un gruppo favoloso, siamo tutti motivati per raggiungere dei grandi traguardi”.

Su Allegri

Il primo impatto con Allegri è stato molto piacevole, sa scherzare con i giocatori ma anche essere molto serio quando è il momento di lavorare. Vuole vincere e mi piace molto il suo atteggiamento”.

