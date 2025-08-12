Estupiñan: “Emozionato per questa occasione, un sogno che diventa realtà”

Pervis Estupiñan si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo acquisto del Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Il nuovo terzino sinistro del Milan Pervis Estupiñan si è presentato oggi in conferenza stampa, dove ha parlato di sé e del suo arrivo in rossonero.

Sul Milan

“Il Milan è un club conosciuto ovunque, non solo nel mio paese. Conosco bene i giocatori che hanno vestito questa maglia, ho lavorato tanto per essere qui e voglio godermi questo momento”.

Primo ecuadoriano della storia

“Mi rende orgoglioso essere il primo ecuadoriano di questa squadra, mi motiva a fare la storia. In tanti mi hanno scritto dicendomi che sono milanisti da sempre, diversi che vivono a Milano hanno già detto che verranno a San Siro a tifare per me”.

Sulle condizioni fisiche

“Mi sento bene, in una buona condizione e pronto fisicamente: non vedo l’ora di giocare a San Siro. In tutte le squadre in cui sono stato ho dimostrato di essere un giocatore fisico”.

Su questa occasione

“È stato emozionante sapere dell’interesse di questo Club, in famiglia siamo stati molto felici. È un’occasione che voglio sfruttare al meglio, è un sogno che diventa realtà”.

Sugli obiettivi

“Da quando sono atterrato a Milano ho ricevuto il benvenuto più caloroso che potessi desiderare, ho sentito la voglia dei miei compagni di raggiungere grandi traguardi. Vogliamo lottare e speriamo di cominciare già da domenica con il piede giusto. L’obiettivo è quello di partire nel miglior modo possibile: il Mister ci sta chiedendo molto e vuole far sì che si instauri una mentalità vincente”.

Sul ruolo

“Mi piace dialogare con centrocampisti e attaccanti, mi sto attenendo a quello che dice il Mister. Se giochiamo a quattro posso salire e connettermi con le punte, ma so giocare anche con la difesa a tre. Al Milan ho trovato un gruppo favoloso, siamo tutti motivati per raggiungere dei grandi traguardi”.

Su Allegri

“Il primo impatto con Allegri è stato molto piacevole, sa scherzare con i giocatori ma anche essere molto serio quando è il momento di lavorare. Vuole vincere e mi piace molto il suo atteggiamento”.