ESCLUSIVA SCARAMUZZINO | “Pirlo? Si fa scivolare tutto addosso ed è all’inizio. Promette bene”

A seguito del clamoroso ribaltone sulla panchina bianconera, è intervenuto ai nostri microfoni Giovanni Scaramuzzino, giornalista Rai.

MILANO - Andrea Pirlo non è più l'allenatore della Juventus. La notizia era certo nell'area da tempo, ma la società non ha voluto perdere tempo e ha scelto Massimiliano Allegri per sostituirlo sulla panchina bianconera. L'allenatore torna sulla panchina bianconera dopo due stagioni. Firmerà un contratto quadriennale fino al 2025 con un ingaggio di circa 9 milioni a stagione. Allegri ha conquistato cinque scudetti, quattro Coppa Italia e ha vinto due volte la Supercoppa Italiana. Ha raggiunto in due occasioni anche la finale di Champions League, senza mai riuscire nell'impresa di conquistare il trofeo. Della questione legata alla Vecchia Signora e del bilancio di questa annata con Andrea Pirlo seduto in panchina, abbiamo discusso insieme a Giovanni Scaramuzzino. Il radiocronista di Rai Radio 1 è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni e queste sono state le sue dichiarazioni.