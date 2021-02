ESCLUSIVA, Lodetti: “Ritorno 3 regine lancia la Nazionale. Il mercato…”

MILANO – Ai nostri microfoni ha parlato in esclusiva l’ex calciatore rossonero, Giovanni Lodetti. Queste sono state le sue dichiarazioni su alcune situazioni in casa rossonera.

UN GIUDIZIO SUL MERCATO ROSSONERO – Io credo che la società rossonera abbia operato nella direzione giusta. Ha acquistato infatti i giocatori del ruolo più utile alla sua causa.alle volte si fanno degli errori in tal senso. Vengono infatti acquistati giocatori che si rivelano non funzionali al modulo dell’allenatore. Il Milan ha preso giocatori nei reparti esatti dove c’era la necessità di farlo. Sono quindi molto soddisfatto del mercato operato da Maldini e dalla società tutta.

SUL LAVORO VOLTO DA MALDINI COME DIRETTORE DELL’AREA TECNICA – L’operato di Maldini è decisamente positivo. Da lui ci si poteva aspettare qualcosa del genere, ma non era scontato. Nel suo lavoro infatti c’è sempre bisogno di una certa esperienza, specie in una società grande come è il Milan. La società però ha creduto in lui sin da subito e lui ha dimostrato sin da subito, appunto, il suo valore. Vede le cose in un determinato modo e riesce a pescare i nomi giusti. Questo gli servirà molto per il futuro. Di certo, posso scommettere che in pochi avrebbero creduto in lui a questi livelli, sin dai primi mesi di lavoro.

SUL CAMPIONATO E SUL RITORNO DELLE 3 REGINE – Stiamo assistendo ad un campionato molto emozionante. Milan, Inter e Juventus possono portare il calcio italiano molto in alto. Avere tutte e tre queste squadre ad altissimi livelli può essere molto utile per la nazionale. Il fatto che da questi club escano gli 11 che poi vadano a giocarsi europei e mondiali non può che essere positivo per il nostro sport. Dopo anni di calo, le milanesi hanno avuto una crescita rapidissima, specie il Milan nell’ultimo anno. Inter Milan hanno avuto il coraggio di ristrutturarsi nel profondo per riuscire a competere, come stanno facendo adesso, con la Juventus.