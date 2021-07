ESCLUSIVA LODETTI | “Bravo Mancini, in Nazionale tutti si aiutano”

La Nazionale non vince l'Europeo da 53 anni: Giovanni Lodetti, intervenuto ai nostri microfoni, era tra i protagonisti dell'Europeo del 1978.

Redazione Il Milanista

Sarà una domenica storica quella che attende la nostra Nazionale domani 11 luglio a Wembley. L'appuntamento è alle 21 contro l'Inghilterra, per provare a riportare nel Belpaese quell'Europeo che manca da 53 lunghissimi anni. Abbiamo parlato della finalissima in programma con Giovanni Lodetti, campione d'Europa nel 1968 con la Nazionale ed ex centrocampista del Milan. Queste le sue dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni.

SUL TRAGUARDO RAGGIUNTO - Sono veramente molto contento che la Nazionale abbia raggiunto questo risultato, che non sia fermo li ma che sia un risultato finale per vincere la finale di domenica.

SULLA VIGILIA DI UNA PARTITA COSÌ IMPORTANTE, COSA SI PENSA - L'allenatore penso che abbia avuto le stesse sensazioni nostre perchè quando siamo riusciti a pareggiare quella partita a Napoli con la Russia era stato un buon segnale perchè avevamo giocato poco bene, eravamo sotto, siamo riusciti a raggiungere un risultato. poi dopo siamo arrivati invece a Roma in una situazione totalmente diversa avendo scampato il pericolo.

SULL'ASSENZA DI CALCIATORI DEL MILAN IN NAZIONALE - Io credo che oramai questo può succedere non solo al Milan ma anche ad altre squadre. Ci sono troppi investimenti su campioni esteri. Spesso e volentieri non si ha più il tempo di aspettare giocatori che arrivano dal settore giovanile e così si perdono delle occasioni. Però mi dispiace, perchè il Milan è sempre stato una delle squadre che ha fornito giocatori importanti alla Nazionale, sia giovani che meno giovani. Questo purtroppo è il momento di adesso, ora vanno le altre e così sarà.

SUL CENTROCAMPO DELLA NAZIONALE - "Io credo che non si tratta di un reparto. È stato molto bravo Mancini a mettere su una compagine in cui tutti si aiutano. Non ho visto mai nessuno fermo e nessuno in difficoltà quando ha la palla per fare una scelta verso uno o verso l'altro. Questo è uno dei meriti del nostro allenatore, che è stato bravissimo. I giocatori sono tutti bravi, giovani, possono anche migliorare, qualcun altro si aggiungerà a loro ma adesso come adesso la squadra è completa.