ESCLUSIVA LODETTI: “Juve, difficoltà da un anno. Milan preciso e fresco”

Le parole dell'ex calciatore rossonero e della Nazionale italiana, Giovanni Lodetti, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni.

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Milan strapazza la Juventus a Torino e si rilancia per un posto in Champions League. A commentare la rotonda vittoria rossonera, l'ex calciatore rossonero e della Nazionale italiana, Giovanni Lodetti, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni. Queste sono state le sue dichiarazioi.

SULLA SFIDA FRA JUVENTUS E MILAN - Non mi aspettavo un Milan così preciso, fresco e puntuale dopo le dure e pesanti sconfitte subite con Sassuolo e Lazio. La squadra di Pioli ha reagito alla grande e già aveva dimostrato di farlo con una bella vittoria contro il Benevento. Questa volta però ha davvero stupito tutti.

SULLA PRESTAZIONE DELLA SQUADRA DI PIOLI - Non riesco a focalizzarmi su un calciatore ieri che abbia giocato meglio di tutti: è tutta la squadra che ha funzionato. Ieri ci sono stati sì dei demeriti della Juventus, ma penso che siano inferiori ai meriti invece rossoneri. Vittoria dunque cercata e meritata fino in fondo.

SULL'OPERATO DI ANDREA PIRLO, TECNICO DELLA JUVENTUS - Pirlo si è trovato in una situazione che non era abituato a gestire. Una situazione difficile, con un gruppo forse nemmeno all'altezza degli scorsi anni. La Juventus è tutto l'anno che ha difficoltà, quindi penso che la sua scelta sia stata un pò prevenuta. Bisognava dargli tempo di crescere, magari in qualche categoria inferiore. Ora invece Pirlo sta pagando le conseguenze di una grande inesperienza e di un gruppo che non era sembrato ben collaudato nemmeno lo scorso anno.

SULLA SQUADRA JUVENTUS - La Juventus troppo spesso non ha la forza di reagire alle difficoltà. Penso poi che manchi di un centravanti che ti risolva le partite al momento giusto, cosa che invece non mancava, per esempio con Higuain, negli anni scorsi. Si può dare dunque al suo allenatore una attenuante relativa a questo. Se non ci saranno sconvolgimenti in positivo nel mercato estivo, temo che il destino di Pirlo e della Juventus sia segnato.