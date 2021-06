ESCLUSIVA BARCHIESI: “Nazionale? Ci fanno sognare in grande”

Le parole ai nostri microfoni del giornalista Rai, Massimo Barchiesi a proposito del cammino della Nazionale ad Euro 2020.

LE PAROLE DI BARCHIESI SULLA NAZIONALE - La Nazionale ci sta facendo sognare. Merito dei giocatori che si vede che si divertono quando vanno in campo, ma soprattutto di Roberto Mancini, colui che ha plasmato questo gruppo, che non ha avuto paura di lanciare i giovani e che ha ricreato entusiasmo tra la gente. Ora vedere la nazionale è un appuntamento che nessuno vuole perdersi, in totale controtendenza rispetto alle gestioni precedenti che non ispiravano simpatia. In competizioni così importanti serve anche la fortuna. Se l'italia l'avrà potrà arrivare anche fino in fondo perché sul valore tecnico di questa nazionale non si discute.