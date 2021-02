ESCLUSIVA Albertini, iRomanisti.it: “Milan obbligato a vincere nel suo momento peggiore”

MILANO – Milan e Roma sono le due, al momento, principali candidate ad accompagnare Juventus ed Inter nella Champions League del prossimo anno. La Roma vive però un piccolo magic moment mentre il Milan affronta uno dei momenti più duri da oltre un anno a questa parte. Ne abbiamo discusso con Valerio Albertini, giornalista de iRomanisti.it.

SUL PASSAGGIO DEL TURNO IN EUROPA LEAGUE – Roma e Milan hanno passato il turno, e non era così scontato avendo visto cosa è successo al Napoli. La Roma ha passeggiato sul Braga, vincendo con il minimo sforzo sia all’andata che al ritorno, senza mai rischiare di uscire. Il Milan è passato con due pareggi contro una squadra ostica ma sicuramente molto più debole, sintomo che il momento dei rossoneri non è dei migliori. La Roma sta sicuramente meglio, ha acquisito consapevolezza e non sta risentendo troppo del numero elevato di infortuni. Il Milan, al contrario, vive il periodo più complicato della sua stagione, in quanto il derby perso in quel modo ha lasciato scorie emotive rilevanti.

SULLA SUPER SFIDA DI DOMENICA SERA – Quella di domenica sarà una partita molto equilibrata. Entrambe le squadre hanno delle defezioni e secondo me vincerà chi avrà più fame di portare a casa i tre punti. Per la Roma è l’occasione di vincere finalmente contro una grande per aumentare l’autostima e continuare a correre per un posto in Champions. Il Milan è obbligato a vincere se vuole continuare a coltivare sogni Scudetto e a non perdere per non essere risucchiato nella lotta al terzo/quarto posto.

SUL POSSIBILE FUTURO IN NAZIONALE DI EL SHAARAWY – El Shaarawy ha disputato una buona partita contro il Braga. Mi è sembrato abbastanza in forma e non era scontato, dato che non giocava da diverso tempo. In ottica nazionale, molto dipenderà da come rientrerà Zaniolo. Se Nicolò dovesse tornare rapidamente ai suoi livelli, El Shaarawy rischia di restare fuori. Se così non fosse e l’ex Milan dovesse rivelarsi un’arma preziosa per Fonseca, si giocherebbe il posto fino all’ultimo con Berardi.