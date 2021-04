Eranio: “Leao non può fare il vice Ibra. Sulla corsa Champions…”

Le parole di Stefano Eranio, ex calciatore del Milan.

MILANO - Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sulla corsa Champions in Serie A: "Mancano 24 punti, è necessario cambiare marcia in casa con le prossime due partite. Bisogna tener duro, invertendo la rotta a San Siro soprattutto per come stanno andando le altre. Genoa? L’importanza dei tre punti è tanta in ogni partita, ovviamente, bisogna dare continuità. Il Milan avrà due partite in casa molto difficili e insidiose, perché si troverà di fronte due squadra che giocano bene a calcio. Il Milan lo vedo tra le qualificate in Champions League. Ci sono Atalanta e Juventus tra le favorite, ma Napoli e Lazio sono lì vicino. In queste ultime 8 gare devi stringere i denti e fare più punti possibili: per il percorso fatto dal Milan si merita di qualificarsi".