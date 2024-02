Empoli, l’ex Milan Niang subito decisivo: “Avevo tanta voglia di tornare”

Le parole di Niang

"Avevo tanta voglia di tornare. Ho sentito un club che aveva voglia di andare avanti e aveva un bel progetto. Sono contento. Gol pesante? Era importante restare freddo, non è semplice tirare un rigore. Sono contento per la squadra perché hanno fatto un grande lavoro in uno stadio con grandi tifosi. Siamo rimasti freddi e questa è la strada per salvarsi".