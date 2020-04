Emergenza Covid-19: il Milan scende in campo

acmilan.com: nota di servizio

MILANO – (fonte: acmilan.com) Un goal contro il Coronavirus. È quello realizzato dal grande cuore della famiglia Milan che ha permesso di raccogliere oltre 600.000 euro per la lotta al COVID-19. È un traguardo raggiunto attraverso un gioco di squadra che sta unendo tutta la comunità rossonera, dalla società ai tifosi di tutto il mondo, passando per giocatori, dirigenti, dipendenti e Milan Club. Ognuno ha dato, e può continuare a dare il proprio contributo, per supportare il lavoro di tutti coloro che si battono in prima linea per debellare il virus. L’intera somma servirà per acquistare altre automediche, apparecchiature e materiale sanitario.

È possibile ora contribuire alla raccolta fondi di Fondazione Milan a supporto della distribuzione di generi alimentari promossa dal Comune di Milano per le famiglie più deboli della metropoli meneghina.

DONATORE ITEM BENEFICIARIO AC Milan SPA 250K € Azienda Regionale Emergenza Urgenza AC Milan SPA 30 TABLET per permettere agli studenti di seguire le lezioni da casa IC CONFALONIERI

IC RENZO PEZZANI

IC DI VIA GIACOSA Tesserati, dirigenti e tifosi Milan (campagna Fund Raising di Fondazione Milan) 250K € Azienda Regionale Emergenza Urgenza AC Milan e partners 2000 care packs Abbonati over 65 AC Milan e partners 128 care packs Opera San Francesco per i Poveri The Gordon and Jenny Singer Foundation 100K $ IRCCS Ospedale San Raffaele Milan Club China, Milan Fans from China 16.000 mascherine Ospedale Policlinico di Milano, Azienda Regionale Emergenza Urgenza AIMC e Curva Sud Milano 60.000 € Azienda Regionale Emergenza Urgenza

Non sono mancate anche le iniziative dei nostri tifosi nel mondo. I sostenitori rossoneri dalla Cina, dal Milan Club Sichuan e dal Milan Club Guangzhou, hanno infatti donato 12.000 mascherine che sono state consegnate all’Ospedale Policlinico di Milano e ad AREU, e che serviranno a proteggere medici, infermieri, operatori sanitari e soccorritori impegnati nella battaglia quotidiana contro il virus.

Segnalateci le vostre iniziative di solidarietà e aiuto per fronteggiare la pandemia Coronavirus, e le pubblicheremo. Scrivete a: csr@acmilan.com.

Inoltre, in questo periodo di grande difficoltà, anche i nostri partner sono scesi in prima linea per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Qui trovate tutte le loro iniziative.

