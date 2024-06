Euro24 – Ancora El Shaarawy: “Dobbiamo avere l’ambizione di…”

Stephan El Shaarawy ha parlato in vista della sfida alla Svizzera valida per gli ottavi di finale di Euro 2024...

In conferenza stampa ha parlato nel primissimo pomeriggio Stephan El Shaarawy che ha detto: "Credo ci sia grande aspettativa e pressione perché siamo una squadra forte che può arrivare fino in fondo, l'Italia è campione in carica e ci sono grandi aspettative e pressione. Questa squadra è composta da grandi giocatori e grandi uomini, che sanno fare gruppo, soffrire e gioire insieme”.