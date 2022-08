Criscitiello: “Milan prendi Fofana. Sarebbe compagno perfetto per Tonali”

Michele Criscitiello ha parlato del mercato del Milan e del possibile nuovo centrocampista nel suo editoriale.

Redazione Il Milanista

Mancano soltanto cinque giorni all’inizio del campionato e il Milan si sta allenando per arrivarci nel migliore dei modi. Tra i rossoneri c’è grande entusiasmo per l’inizio della nuova stagione, con gli uomini di Pioli che vogliono eguagliare quanto di buono fatto lo scorso anno. I diavoli infatti proveranno ancora a vincere lo scudetto, così da arrivare a venti tricolori, e a far bene in Champions League. Durante il ritiro estivo i rossoneri hanno dimostrato di essere gli stessi dei mesi scorsi e anche l’ultima amichevole contro il Vicenza ha dimostrato che i meneghini sono in una buona condizione fisica. Mancano soltanto alcuni acquisti e poi il Milan è davvero pronto per tentare l’impresa di rimanere al vertice della classifica.

Proprio del mercato dei rossoneri ha parlato Michele Criscitiello, direttore di TMW. Nell’editoriale del giorno ha infatti commentato la questione riguardante il centrocampista che serve al Milan per completare il reparto. A tal proposito ha scritto: “Il Milan alla disperata ricerca di un centrocampista. E qui i rossoneri sono arrivati un po’ lunghi. Se nel caso di Donnarumma non si erano fatti trovare impreparati, Maldini e Massara si sono fatti spiazzare da Kessie e soprattutto da quel maledetto mese di giugno dove sono passati troppi treni. Piove sul bagnato e l'infortunio di Tonali a Vicenza non ci voleva. Un vero guaio per Stefano Pioli che rischia di iniziare il campionato senza i due di centrocampo titolari”.

Sull’ultimo nome emerso: “Qualche nome, buono, sulla piazza ovviamente c'è ancora. Fofana del Lens, uscito nelle ultime ore, sarebbe perfetto per come gioca il Milan. Ad Udine ha fatto la differenza e, forse, è stato ceduto troppo a cuor leggero. In Friuli giocava da mezzala in un centrocampo a 5, ma a 2 sarebbe un esperimento interessante per un centrocampista che ha sia quantità che fisicità oltre a grande qualità e vizio del gol. Un compagno di banco perfetto per Tonali. Il Lens deve fissare il prezzo”.