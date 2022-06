Dybala, Zaniolo, Berardi: quali sono le suggestioni e quali gli obiettivi?

Il mercato del Milan non è ancora iniziato eppure è già in una fase topica. Gli ultimi giorni non sono stati troppo positivi

Redazione Il Milanista

Il morale dei tifosi rossoneri è alle stelle dopo la vittoria dello Scudetto, ma gli ultimi sviluppi di mercato non sono di buon auspicio in vista della prossima sessione che prenderà il via il primo luglio.

Botman e Renato Sanches sullo sfondo

Sembravano prossimi a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Invece, sia Sven Botman che Renato Sanches sembrano ormai un lontano ricordo. Entrambi i giocatori sono solo un miraggio oramai ed ecco che il Milan cambia gli obiettivi sia per quanto riguarda la difesa che per quanto riguarda il centrocampo.

In attacco i nomi che si fanno sono di quelli grossi

Per quanto riguarda la trequarti i profili sono quelli di Nicolò Zaniolo, Domenico Berardi e...Paulo Dybala. Quali tra questi giocatori potrà realmente indossare la maglia rossonera e chi invece è solo una suggestione e come tale rimarrà?

A fare il punto della situazione è stato Alessio Tacchinardi

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport è intevenuto l'ex calciatore Alessio Tacchinardi il quale ha detto: "Sono curioso di vedere cosa farà il Milan sull’esterno destro d’attacco e sul trequarti. Due posti che se ben occupati potrebbero fargli aprire un ciclo vincente. Se fossi un dirigente farei di tutto per prendere Dybala. Il giocatore che manca ai rossoneri per caratteristiche. E sulla destra Berardi o Zaniolo". Questo il pensiero in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove è intevenuto l'ex calciatore Alessio Tacchinardi.

C'è qualcosa di concreto per loro oppure no?

Iniziamo con Paulo Dybala. Per quanto riguarda l'argentino l'Inter è in netto vantaggio e ad ora ci vorrebbe un miracolo per vederlo in rossonero dalla prossima stagione. Per quanto riguarda Nicolò Zaniolo sembra un duello tra rossoneri e bianconeri con la dirigenza torinese al momento leggermente avanti. Infine per Mimmo Berardi si aspetta ancora. Il sassuolese non vedrebbe l'ora che qualche big facesse l'affondo decisivo, ma per ora ne Milan, ne altre squadre si sono mosse seriamente.