Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha parlato così del tecnico dei campani Filippo Inzaghi ai microfoni di Radio Sportiva: “Inzaghi sta completando un percorso iniziato al Milan. Si è rimesso in discussione in C, vincendo il Campionato con il Venezia e lo scorso anno ha fatto un campionato straordinario. E’ nel pieno della sua maturazione di allenatore e porta entusiasmo”.