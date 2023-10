Il ds del Betis: “Il club vuole rinnovare il contratto di Miranda”

Ramon Planes, ds del club spagnolo, in conferenza stampa, ha parlato del futuro del terzino mancino, obiettivo di calciomercato del Milan

Il Milan è in piena lotta per lo scudettoe al momento è al terzo posto in classifica. La dirigenza intanto sta lavorando alle prossime mosse di calciomercatoper rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

Uno degli obiettivi chiari è Juan Miranda, individuato come perfetto vice di Theo Hernandez. Il terzino spagnolo andrà in scadenza a giugno 2024 e ha espresso il suo gradimento al trasferimento in rossonero. Ma il club spagnolo non ha rinunciato all'idea di trattenerlo.

Ramon Planes, ds del Betis, in conferenza stampa, ha parlato così del giocatore: "Con Juan parliamo da tempo sul prolungare il suo contratto così che possa continuare nel club. Ci sono due volontà, che devono essere rispettate, ma il desiderio del club è che Miranda possa prolungare il suo contratto con noi".

