Milan, tra scudetto e mercato: doppia “Joya” per i rossoneri?

I rossoneri inseguono il 19esimo scudetto della loro storia ma potrebbe non essere l'unica gioia per i tifosi.

Redazione Il Milanista

Manca sempre meno alla fine del campionato e il discorso per la lotta al titolo resta apertissimo: tre concorrenti per un solo posto. Il Milan ci crede, dopo 11 stagioni è tornata la febbre scudetto. A San Siro non mancherà nessuno, tutti vogliono essere vicini alla squadra in un momento così importante. I ragazzi di Pioli hanno avuto qualche stop con le medio-piccole in questa stagione e lo 0-0 con il Bologna della scorsa giornata lo conferma. Adesso è il momento di non fare più passi falsi e puntare dritti all'obiettivo per regalare ai tifosi una gioia che non provano da una decade.

Il lavoro di Pioli non può che essere sottolineato. La crescita dei giovani del suo Milan è una delle chiavi della stagione, eppure in qualche reparto c'è qualcosa da migliorare. In particolar modo le prestazioni di Brahim Diaz, Junior Messias e Alexis Saelemaekers non si sono dimostrate indimenticabili. Per questo motivo Maldini e Massara sono già a lavoro per rendere il Diavolo ancora più competitivo nella prossima stagione.

La suggestione emersa nei giorni scorsi non può che scuotere tutto l'ambiente calcistico: Paulo Dybala può vestire rossonero. Il calciatore si svincolerà dai bianconeri il prossimo giugno, può essere preso a parametro zero e già da oggi inizia a valutare le offerte per il futuro. Il Milan ammicca e l'argentino sembrerebbe gradire, per quella che si prospetta come una delle idee più reboanti dell'intero mercato che verrà. Tatticamente Dybala è perfetto per i rossoneri. Nelle ultime partite la squadra ha peccato di qualità sulla trequarti e il fantasista argentino si adatterebbe alla perfezione nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Gol, qualità, assist e giocate di classe, con Paulo il Milan può sognare in grande.

La gestione Maldini e Massara potrebbe regalare una doppia "Joya" ai tifosi: uno scudetto dopo 11 anni e un fenomeno pronto ad infuocare i 60mila di San Siro. Rimanendo in tema mercato, notizia spiazzante dalla Spagna: Maldini può prendere...<<<