Donnarumma: “Milan molto forte, sarà una sfida durissima nel girone”

Donnarumma è tornato a parlare del Milan, sua vecchia squadra che affronterà anche nel girone di Champions League

Il portiere del PSG ed ex Milan, Gigio Donnarumma, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset. Sulla capacità di superare le critiche ha dichiarato: "E’ dura, non è facile però bisogna estraniarsi da tutto. Siamo umani, è normale leggere le cose anche sui social ma è fondamentale riuscire ad estraniarsi e lavorare duramente. Qualche errore capita e ne capiteranno altri perché non siamo dei robot ma l’importante è lavorare duramente e andare avanti per la propria squadra”.

Sul Milan prossimo avversario di CL — Come vede le italiane in Champions: “Molto bene e lo si è visto anche dallo scorso anno con il Milan in semifinale e l’Inter in finale. Il Napoli è uscito ai quarti. Le vedo bene e penso che andranno lontano perché sono squadre molto forti, compresa la Lazio". Infine sul Milan: “Il Milan è molto forte, ce l’abbiamo nel girone e sarà una sfida durissima”.

