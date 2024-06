Donnarumma: “Difficile parlare, bisogna fare un mea culpa!”

Sulla sconfitta: “Davvero siamo questi? Per me no. Difficile anche parlare. C’è bisogno di fare un mea culpa, prendersi le responsabilità e chiedere scusa. Non siamo mai entrati in partita, bisogna accettarlo a malincuore e dare merito a loro che hanno fatto una grande partita. Ma noi dovevamo fare molto meglio. Giocare le coppe e le competizioni europee aiuterà tanti di noi, tanti ragazzi, a gestire meglio queste partite e ad avere ritmi più alti”.