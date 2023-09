Donadoni: “La finale con la Steaua ci proiettò in un’altra dimensione”

L'ex rossonero, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha ricordato il suo passato col Milan, dall'arrivo ai grandi trionfi

Roberto Donadoni ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex rossonero ha toccato diversi argomenti, riguardo al suo passato col Diavolo. Sul suo passaggio al Milan : "Bortolotti, presidente dell’Atalanta, aveva deciso di vendermi alla Juve ma io, supportato dal d.s. Previtali, spinsi per il Milan . Tifavo per loro ".

La partita più bella con il Milan : " La finale di Coppa Campioni ’89 con la Steaua . Abbiamo giocato partite migliori e battuto avversari più forti, ma quello è lo spartiacque che ci ha proiettato in un’altra dimensione: li facemmo sembrare mediocri . E non lo erano".

Il litigio con Sacchi : "Arrigo era molto esigente, si sa, aveva questa tendenza a pilotarti in partita. E se giocavi sulla fascia vicina alla panchina… Una volta mi martellò senza sosta durante un’amichevole. Gli dissi: ‘Mister, almeno oggi mi puoi lasciare tranquillo ".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.