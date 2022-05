Donadoni: “Milan-Atalanta? Sfida bellissima, la Dea è un cliente scomodo”

Nel corso di una doppia intervista, rilasciata alla Gazzetta Dello Sport e al Corriere, Donadoni ha analizzato la sfida tra Milan e Atalanta.

Il Milan si gioca tanto nella sfida di domani contro l'Atalanta. Una gara che può portare i rossoneri, in caso di vittoria, ad un solo punto dal grande obiettivo. Vincere domani equivale a partire per Reggio Emilia, per la sfida contro il Sassuolo che chiuderà il campionato, con due risultati su tre. Questo sempre se i nerazzurri vinceranno entrambe le gare, in caso contrario già domani potrebbe essere un match point per la squadra di Stefano Pioli. Milan e Atalanta, due squadre che arrivano da due momenti diversi. I bergamaschi hanno un po' deluso le aspettative in questa stagione e se vogliono conquistare un posto in Europa devono fare punti a San Siro.