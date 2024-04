Domani Milan-Lecce alle ore 15: seguite il live del match con noi

Oggi è giorno di vigilia. L'appuntamento per noi rossoneri è per domani alle ore 15 per Milan vs Lecce.....

Lorenzo Focolari Redattore 5 aprile - 18:42

Domani alle ore 15 allo stadio San Siro di Milano andrà in scena Milan vs Lecce, match valido per la 31esima giornata di Serie A. Il diavolo ormai quasi certo del secondo posto in campionato non ha molto da chiedere a questa stagione all'interno dei confini nazionali.

Seguite il live del match con noi — Il vero obiettivo del Milan è ora l'Europa League con il doppio impegno contro la Roma di Daniele De Rossi ormai alle porte. Ma prima c'è appunto la sfida di campionato. Sfida, quella di domani, che potrete seguire con noi tramite la live testuale del match.

