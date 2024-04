LIVE- Segui la conferenza stampa di Pioli alla vigilia del match

Domani il Milan scenderà in campo contro il Lecce. Segui live la conferenza stampa di Pioli alla vigilia del match

Giulia Benedetti Redattore 5 aprile 2024 (modifica il 5 aprile 2024 | 14:43)

Domani alle 15 il Milan scenderà in campo contro il Lecce per la 31esima giornata di Serie A. In attesa del match, tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

“La voglia è di mantenere alto il livello anche ad aprile, veniamo da un buon momento di condizioni mentali e di gioco. Mi è già capitato di vincere 4 partite consecutive, ma mai 5… domani abbiamo questa opportunità. Servirà una buona prestazione per fermare il Lecce, che ha messo in difficoltà la Roma nell’ultimo turno”.

“In questi anni sono cambiato perché tutte le situazioni mi hanno insegnato qualcosa. L’allenatore porta a casa sempre qualcosa per migliorare la propria carriera”.

“La concentrazione è solo sulla partita di domani, se ci saranno dei cambi nella formazione dipenderà da come i giocatori si sono allenati per la sfida. Non stiamo pensando alla sfida contro la Roma. Schiererò la formazione che riterrò migliore per domani”.

“Thiaw non è a disposizione di domani perché ha un’infiammazione che non gli ha permesso di fare tutti gli allenamenti. Non ci sarà domani, ma speriamo di convocarlo per giovedì”.

“Florenzi punta sempre molto in alto. Io parlo tanto con Leao, arriviamo nel nostro momento più importante con Leao nella migliore condizione possibile. Sono molto contento di come sta giocando Rafa e lui sa che può solo migliorare”.

“La condizione fisica dipende molto dall’aspetto mentale e questo vuol dire che abbiamo fatto bene. Ma ora dobbiamo pensare solo al domani, perché il campionato è ancora lungo”.

“Caso Camarda? Non posso rispondere a questo tipo di domanda. Noi parliamo solo del presente perché con le prestazioni di oggi si crea il Milan di domani”.

“Bennacer può giocare al posto di Loftus-Cheek, ha avuto l’influenza e ha saltato un po’ di allenamenti. Jovic è un giocatore di qualità, che può fare di più”.

“La Premier è un campionato molto intenso, tecnico. Non credo che la Serie A sia molto distante dalla Premier nonostante le possibilità dei club italiani sul mercato siano inferiori”.

“Non ho pensato a Juve e Napoli, ma ali miei giocatori. Ho pensato a come schierare la squadra per mettere in difficoltà gli avversari”.

“La squadra ha ritrovato l’entusiasmo dato dai risultati ottenuti e dall’ambiente che ti circonda. Siamo sempre stati abili nel giocare con entusiasmo quando abbiamo vissuto situazioni positive. Per continuare così bisogna unire mentalità e qualità”.

“Chukwueze? Sono molto soddisfatto di lui. I dati nelle ultime tre partite sono superiori a quelle che aveva nel Villarreal. Deve continuare così perché ha caratteristiche fondamentali per aiutarci in attacco”.

