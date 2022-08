Milan, domani gli esami per capire l’entità dell’infortunio di Tonali

Domani si terranno gli esami per comprendere qual è l’entità dell’infortunio di Tonali e quando potrà tornare a giocare col Milan.

Ieri pomeriggio il Milan ha disputato l’ultima amichevole estiva contro il Vicenza allo stadio sportivo Menti. I rossoneri hanno vinto la gara per 6 a 1, dimostrando di essere in una buona forma. Tuttavia la vittoria dei diavoli non ha donato il sorriso a mister Pioli, preoccupato per l’infortunio di Sandro Tonali. Il numero 8 rossonero infatti ha dovuto abbandonare il campo all’inizio del secondo tempo a causa di un problema muscolare. Il centrocampista Campione d’Italia è uscito dal rettangolo verde con il volto scuro e contrariato, dal momento che il prossimo sabato il Milan sarà impegnato nella prima gara di campionato contro l’Udinese.

Come riferito oggi dalla Gazzetta Sportiva, domani Tonali si sottoporrà agli esami strumentali del caso per comprendere qual è l’entità del suo infortunio. È importante capire anche quanti saranno i giorni di recupero per poter tornare in campo. La speranza infatti è che si possa trattare di una semplice elongazione, che potrebbe risolversi nel giro di alcuni giorni. Nel caso peggiore invece si potrebbe trattare di uno stiramento e a quel punto lo stop dovrebbe essere più lungo (di circa un mese).

Anche nel caso in cui si trattasse soltanto di un’elongazione, difficilmente mister Pioli correrà il rischio di schierarlo titolare nel match contro i bianconeri (in programma sabato 13 agosto alle 18:30 a San Siro). Per tale motivo è già pronto al suo posto Rade Krunic, che si troverà in coppia a centrocampo con Ismael Bennacer. Il tecnico rossonero ha a disposizione anche un’altra alternativa: quella di Tommaso Pobega, appena tornato presso i diavoli. Tuttavia anche quest’ultimo ha avuto un problema muscolare durante la preparazione estiva e proprio ieri è rimasto in panchina per tutto il tempo del match, senza avere la possibilità di affrontare il Vicenza. I prossimi giorni saranno dunque essenziali per comprendere i tempi di recupero di un giocatore fondamentale come Tonali.