Divock Origi si avvicina ai rossoneri: vediamo insieme il perché

Origi è sempre più vicino al Milan. Vediamo insieme il perchè e lo stato della trattativa con il club milanese.

Divock Origi è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. L'attaccante belga non ha infatti raggiunto il numero minimo di presenze che avrebbe fatto scattare il rinnovo automatico con il Liverpool, e sarà ufficialmente libero di accordarsi a parametro zero con un altro club.. Superato quest'ultimo ostacolo, i rossoneri possono chiudere l'affare: con il centravanti l'accordo c'è già da tempo, ma per finalizzarlo si attenderà la chiusura della stagione dei Reds, ovvero la finalissima di Champions League del 28 maggio contro il Real Madrid. Maldini e Massara lavoravano da alcuni mesi sul profilo del belga, che ora è pronto a stringere un accordo con i rossoneri sulla base di un quadriennale da circa 4 milioni di euro a stagione.

In questa stagione Origi ha collezionato solamente 6 presenze in Premier League e, a due giornate dalla fine del campionato, non potrà raggiungere le 10 richieste per il prolungamento unilaterale. Considerando lo scarso minutaggio, l'attaccante dei Reds è comunque stato in grado di mettere a segno 3 reti ed 1 assist. Nel frattempo Pioli monitora da vicino la situazione, per sognare in grande anche la prossima stagione.